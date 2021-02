PSV is op de goede weg, vindt Schmidt: ‘We zijn soms overgemotiveerd’

PSV staat tweede in de competitie en speelt deze maand nog in het bekertoernooi en de Europa League. Het is voor trainer Roger Schmidt een programma om van te watertanden, of anders gezegd enorm naar uit te kijken. ,,We zijn een team in ontwikkeling, maar geen enkele prijs geven wij weg”, zegt de trainer van de Eindhovenaren in reactie of de vraag of hij weleens bij het woord ‘tussenjaar’ heeft stilgestaan. ,,We kijken enorm uit naar alle wedstrijden.”

De oefenmeester had deze week genoeg te analyseren, na de nederlaag van zondag tegen Feyenoord. ,,Als we alles perfect zouden doen, zouden we nooit een goal tegenkrijgen. Ik heb het heel gedetailleerd geanalyseerd. We kregen één counter tegen die tot een goal leidde. De andere goals hadden met andere dingen te maken. We gaven hen ruimte om te scoren en moeten die situaties beter controleren. We waren soms te gemotiveerd, terwijl we verdedigend beter moesten optreden. Daarin moeten we slimmer zijn en we moeten ons tactisch ontwikkelen.”

Goede weg

Schmidt vindt dat PSV op de goede weg is en in Rotterdam zeker geen slechte wedstrijd speelde. ,,We gebruiken de wedstrijd om ons te ontwikkelen. Het belangrijkste is het resultaat, dat niet goed was. Toch blijf ik er na de analyse bij dat we goed genoeg speelden om te winnen, maar dat hebben we niet gedaan.”

Een van de redenen voor het gebrek aan organisatie bij PSV zou kunnen zijn dat de backs Philipp Max en Denzel Dumfries soms allebei tegelijk aan het aanvallen zijn. Schmidt denkt dat zij tegen Feyenoord goed ingezet zijn om in de diepte te komen. ,, Als ze allebei hoog staan en je verliest de bal, is het een lange weg om terug te komen. Ik denk dat we oplossingen voor deze momenten hebben en onze centrale middenvelders moeten er dan zijn voor de restverdediging. In mijn ogen was de derde goal zondag makkelijk te voorkomen. De centrale middenvelders hadden geen grip op de ruimte achter hen. De situatie was ook makkelijk te verdedigen, maar dat hebben we in het centrum van de defensie nagelaten. Tegelijkertijd waren de goals ook een gevolg van kwaliteit bij de tegenstander, die je ook moet respecteren. Ik vind dat wij geen groot probleem hebben, maar aan details moeten werken. En die zijn in voetbal nu eenmaal enorm belangrijk.”

Niet te snel

PSV moet het de komende duels waarschijnlijk nog doen zonder Cody Gakpo en Mario Götze, in ieder geval zaterdag tegen FC Twente. ,,Mario geeft ons iets extra's dat we niet kunnen vervangen, maar we moeten ons focussen op de spelers die er wel zijn. Er is niks fout, hij is op de goede weg en moet na vier weken ook tijd nemen om weer goed in de teamtrainingen te komen. Voor Cody geldt min of meer hetzelfde. We hebben nog veel wedstrijden en moeten daarin niet te snel zijn.”