PSV is tegen BATE weer 'UEFA-proof' en moet het een dagje zonder Philips doen

Het zijn drukke tijden voor Ron Verkerk (58), manager wedstrijdorganisatie en veiligheid bij PSV. In de laatste voorronde voor de Champions League krijgt de club vanavond BATE Borisov op bezoek. Er komt heel wat kijken bij de organisatie van dergelijke wedstrijden, maar daar raakt het PSV-bestuurslid niet van in de war. Integendeel, hij voelt zich op die momenten juist als een vis in helder water. ,,Ik prijs me gelukkig dat ik dit werk mag doen. Er is gezonde spanning waarbij we elkaar scherp houden."