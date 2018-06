PSV is voorbereid, maar vertrek Cocu zet de boel wel op de kop

Lens verduide­lijkt situatie Ruud Brood: 'Er is een akkoord met PSV'

18 juni Zaakwaarnemer Sigi Lens verduidelijkte maandag de contractuele situatie tussen Ruud Brood en PSV. Vorige week bevestigde hij in een gesprek dat het nieuwe, een jaar durende, contract van Brood nog niet is ondertekend. Hij gaf toen onder meer aan dat Marcel Brands weg is en dat de ontwikkelingen bij PSV nog onduidelijk zijn.