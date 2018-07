PSV is voorzichtig met 'Maxi'

,,Lekker Maxi", klonk het maandag twee keer kort achter elkaar op het trainingsveld van PSV in Eindhoven. Twee goals van de jonge Argentijn werden luid bejubeld en samen met de net teruggekeerde WK-ganger Hirving Lozano gevierd. De 19-jarige spits kon ruim een week na zijn debuut weer eens een training volledig meedoen.

Een van de grootste aankopen uit de clubgeschiedenis van PSV werd in december op basis van zijn prijskaartje van ruim 10 miljoen euro (en misschien een heel klein beetje vanwege zijn achternaam) een grote voetbaltoekomst toegedicht. Zou na Romário en Ronaldo in de 20e eeuw Romero in de 21e eeuw een nieuw internationaal PSV-uithangbord kunnen worden?

Voorlopig was Romero alleen de ster tijdens de Nieuwjaarsreceptie van PSV in januari. Acht maanden na zijn komst prijken dertig roemloze wedstrijdminuten achter zijn naam, in een oefenduel met het bescheiden Neuchâtel Xamax. De doemdenkers voorspellen al dat het niks meer wordt met hem, optimisten houden zich vast aan de verwachtingen van Marcel Brands, de voormalig technisch manager van PSV. Mensen die de middenweg prefereren, maken zich wel wat zorgen, maar schrijven Romero zeker nog niet af. Bij PSV gebeurt dat ook niet.

Volledig scherm Romero bij zijn debuut © Marcel Bonte

Dik tien miljoen euro voor een spits met 9 goals in 40 duels in de eredivisie Argentinië achter zijn naam, was dat niet wat teveel van het goede? ,,Wij moeten dit soort spelers nu wel halen", zei Brands er eerder over. ,,Wachten we te lang, dan is de kans groot dat ze een paar goals verder onbetaalbaar zijn." Voor Romero was al veel interesse van kapitaalkrachtige clubs en hij is duidelijk gekocht op basis van een gunstige prognose voor de toekomst. Het is niet ongewoon dat spelers uit andere continenten enige aanpassingstijd nodig hebben. Dat gold bijvoorbeeld ook voor David Neres bij Ajax, maar dan weer niet voor Lozano, die er letterlijk vanaf minuut 1 stond.

Spier gescheurd

Bij Romero was het de bedoeling dat hij het eerste halfjaar van 2018 zou aanhaken en vanaf maart zou gaan bijdragen aan het eerste elftal. Bijna vanaf dag één ging het fysiek mis bij PSV. Romero had blijkens opgaves in Argentinië al last van zijn rechter bovenbeen, maar is gewoon door de keuring gekomen. Deskundigen achten dat niet ongewoon omdat een nagenoeg herstelde spierblessure of de kwaliteit van een specifieke spier doorgaans geen onderdeel uitmaakt van de medische check bij een transfer. Bij een van de eerste trainingen bij PSV ging het goed mis. De club bracht dat niet officieel naar buiten, maar Romero scheurde in januari een spier. Op een volgens sportartsen beruchte plek in het bovenbeen. Een blessure waarvoor normaal gesproken zes tot acht weken herstel staat.