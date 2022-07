PSV is wel in contact met Wijnaldum, maar een transfer is nog ver weg

De 31-jarige middenvelder beleeft in sportief opzicht niet de meest makkelijke periode bij Paris Saint-Germain en mogelijk komt daardoor het WK in gevaar voor hem. PSV is informeel wel in contact met Wijnaldum, maar een transfer is dus nog ver weg. Dat heeft alles te maken met het salaris dat de voormalig aanvoerder in Parijs verdient. Voor PSV is zo'n bedrag, dat vermoedelijk rond de tien miljoen euro ligt, simpelweg niet op te brengen.