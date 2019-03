PSV jaagt nog op meerdere handtekeningen en wil ook Sadílek langer aan boord

Die verlenging ging gepaard zonder veel heisa, omdat Ihattaren zelf, de familie en zakelijke omgeving ervan overtuigd zijn dat zijn toekomst voorlopig in Eindhoven ligt. PSV heeft Ihattaren de kans gegeven en de jongeling wil de club (waar hij sinds zijn achtste speelt) ook graag iets voor teruggeven. De belangstelling van tal van Europese topclubs, die soms gouden bergen beloven, werd mede daarom terzijde geschoven en ook omdat PSV een goed aanbod deed.

Sadílek

De voetbalbaas van PSV jaagt de komende periode op meerdere handtekeningen. Zo gaat de club binnenkort ook in gesprek met Michal Sadílek, wiens contract nog tot midden 2020 loopt maar via een optie nog een jaar kan worden verlengd. Sadílek heeft een uitstekende klik met trainer Mark van Bommel en zal ook genegen zijn om bij te tekenen, maar uiteraard moeten De Jong en zijn zakelijke omgeving elkaar nog wel vinden.

Piroe, Rosario, Malen, Aboukhlal

PSV is daarnaast met de talentvolle jeugdspits Joël Piroe, die wordt begeerd door meerdere clubs (waaronder Juventus) nog volop in gesprek. Onder meer door een wisseling van zaakwaarnemer heeft de situatie vertraging opgelopen. Pablo Rosario en Donyell Malen kunnen voor meerdere jaren bijtekenen bij PSV en er zijn positieve verwachtingen, maar op dit moment is er nog geen doorbraak gerealiseerd. Zaakwaarnemer Mino Raiola begeleidt het duo en moet de komende periode de opties afwegen. Rosario is dit jaar bij PSV doorgebroken en heeft uiteraard ook belangstelling van andere clubs gewekt. Met Malen heeft Raiola een van de grote aanvallende Nederlandse beloftes aan boord. Ondanks een beperkte hoeveelheid speeltijd zit hij inmiddels aan zes goals in de eredivisie. Ook in de Champions League-voorronde wist Malen het net te vinden.

PSV probeert eveneens de talentvolle jonge aanvaller Zakaria Aboukhlal langer aan boord te houden en gaat met zijn management in gesprek. Ook veel andere jeugdspelers hebben een aanbieding gehad en PSV is met tal van hen aan de slag gegaan om nieuwe contracten te kunnen sluiten. De club probeert onder anderen om middenvelder Andrew Mendonca, wiens contract afloopt, langer aan boord te houden.

Pereiro

Een heikele kwestie is het contract van Gastón Pereiro, dat in het midden van 2020 afloopt. PSV heeft al in de tijd dat Marcel Brands nog technisch manager was meermalen (tot juni 2018) geprobeerd om dit te verlengen, maar kreeg steeds nul op het rekest. Achter de schermen trekt manager Paco Casal aan de touwtjes en hij is niet genegen om te verlengen. Dit betekent dat komende zomer een situatie kan ontstaan waarbij Pereiro door PSV verkocht moet worden om nog een transfersom te incasseren. PSV zal hem in dat geval in de etalage kunnen zetten en daarbij zullen de goede statistieken van de Uruguayaan zeker voor geïnteresseerden zorgen. De vraag is echter wat Casal in dat scenario gaat doen, aangezien ook Pereiro met een verkoop zal moeten instemmen. Momenteel heeft de Zuid-Amerikaan geen basisplek bij PSV, omdat Mohamed Ihattaren hem voorbij is gestreefd.

Schwaab