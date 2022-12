PSV jaagt op een talentvolle keeper van Bayer Leverkusen, die een Ajax-verleden heeft

Beschouwing PSV Vrouwen sluit jaar 2022 af in mineur

Met een 2-0 nederlaag in Velsen-Zuid op Telstar en de gedeeld vierde plaats in de Azerion Eredivisie Vrouwen gaat PSV de winterstop in. Bij de opgelopen achterstand zijn wel wat vragen te stellen. Haalt Rick de Rooij bijvoorbeeld de kerst als PSV-trainer?

10 december