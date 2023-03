PSV-kampioen Miel Pijs scoorde voor Oranje en kreeg daarna een schietverbod van Johan Cruijff: ‘Dat geloof je toch niet?’

PSV wil Silva behouden, heeft Luuk de Jong terug en ziet het aantal blessurege­val­len dalen

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij bevestigde vrijdag dat zijn club probeert om spits Fábio Silva nog een jaar langer aan boord te houden. ,,Dat was oorspronkelijk ook de intentie toen we hem wilden huren, maar ingevolge de reglementen van de UEFA niet mogelijk. Dus is het nu voor een half seizoen gebeurd. Net als bij Patrick van Aanholt werken we eraan om hem nog een seizoen te houden.”