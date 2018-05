PSV-kampioenenmaker Lambert Maassen op 76-jarige leeftijd overleden

Voormalig PSV'er Lambert Maassen is zaterdagavond in Geldrop op 76-jarige leeftijd overleden.

Maassen was in 1963 een van de spelers die PSV in de thuiswedstrijd tegen Ajax kampioen maakte en in die wedstrijd de grote man was, met een goal en drie assists. PSV won op die dag (9 juni 1963) met 5-2 van de Amsterdammers en het zou daarna bijna 55 jaar duren voordat dat scenario herhaald zou worden. ,,Het was puur en prachtig", zo zei hij eind vorig jaar in een interview in het Eindhovens Dagblad voor de topper van dit seizoen tussen Ajax en PSV.

Ontknoping

Op dat moment wist Maassen nog niet dat PSV-Ajax in voetbaljaar 2017-2018 opnieuw dé ontknoping van het voetbalseizoen zou worden. Hij was er vijfenhalf decennium na het mede door hem geforceerde kampioenschap bij en genoot met volle teugen van de ontknoping. ,,Prachtig dat hij dat nog heeft mogen meemaken", aldus zijn dochter Ingrid Samuels-Maassen. ,,We zouden hem om acht uur in de avond ophalen, maar het werd toch echt een paar uur later."

Topvoetballer

Maassen speelde in zijn carrière aanvankelijk voor UNA in Veldhoven en verhuisde begin jaren zestig naar PSV. Hij groeide uit tot een topvoetballer in de eredivisie. Na het kampioenschap van 1963 vertrok hij naar ADO Den Haag, waar hij door blessureleed in 1969 het profvoetbal vaarwel moest zeggen. Maassen keerde daarna met zijn echtgenote Mia terug naar Zuidoost-Brabant en vestigde zich in Geldrop. Het stel kreeg twee dochters. Aan het einde van zijn leven had hij te maken met zware gezondheidsproblemen, maar hij richtte zich dit jaar nog een keer op. Zijn overlijden kwam daarom toch nog tamelijk onverwacht, nadat zich onlangs opnieuw complicaties bij hem openbaarden.