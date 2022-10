PSV kampt met ‘kleine pijntjes’ richting het treffen met FC Groningen van dit weekend

Veerman wijst PSV de weg in veegpartij tegen FC Zürich, Europese overwinte­ring is binnen

PSV liet donderdagavond opnieuw weinig heel van FC Zürich in de Europa League; het werd 5-0 in het Philips Stadion, nadat het vorige week in Zwitserland al 5-1 werd. Daarmee is PSV verzekerd van de derde plek in de poule én overwintering in Europa. Ook al dankzij een ijzersterke Joey Veerman.

13 oktober