PSV kan aan de winkel na miljoenendeals

Vijf keer Luuk de Jong: PSV neemt afscheid van een topspits

1 juli De beste kopper van de eredivisie vertrekt deze week naar Spanje en gaat naar Sevilla FC, als hij de medische keuring doorstaat. Hij maakte mooie en minder mooie goals, belangrijke treffers en doelpunten die slechts voor de statistieken interessant waren. In totaal waren het er 112, waarvan 94 in de eredivisie, elf in internationale wedstrijden, vijf in het bekertoernooi en twee in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.