PSV kan bij VVV jacht op plek twee inzetten en op vier punten van AZ komen

Lammers zit dicht tegen plek in wedstrijd­se­lec­tie PSV aan: ‘Kijken of het medisch kan’

17 januari Het herstel van spits Sam Lammers vordert snel. De 22-jarige aanvaller kan snel bij de wedstrijdselectie van PSV terugkeren. ,,Maar we moeten wel kijken of het medisch verantwoord is”, zei trainer Ernest Faber over zijn situatie. Of de aanvaller er tegen VVV al bij is, kon hij dan ook niet garanderen.