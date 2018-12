PSV kan bij winst op Feyenoord nieuwe Champions League-campagne al bijna veiligstellen

In de week dat PSV definitief werd uitgeschakeld in de Champions League-groepsfase in dit seizoen, kan PSV een nieuwe campagne in 2019 al zo goed als veiligstellen door te winnen bij Feyenoord.

Bevat het lijstje titelkandidaten na zondagmiddag definitief twee namen of pakt Feyenoord de laatste strohalm om de kampioensschaal nog te kunnen pakken?

Feit is dat PSV de tweede plek al zo goed als veilig kan stellen bij winst in de Kuip. De Rotterdammers worden in dat geval op dertien verliespunten gezet en dat lijkt met PSV in de huidige vorm een beslissende kloof. Voor Feyenoord geldt dat de Rotterdammers dan ook nog het al maanden in blakende vorm verkerende Ajax voorbij moeten zien te komen. Gaat het mis voor de ploeg van Mark van Bommel, dan blijft Feyenoord op een grote achterstand staan (zeven verliespunten), maar mag men in de Kuip een sprankje hoop op de nationale hoofdprijs blijven koesteren.

Het veiligstellen van de tweede plek is voor PSV sowieso belangrijk, omdat deze positie volgend seizoen recht geeft op een plaats in de tweede voorrondes van de Champions League. De kampioen van 2019 gaat naar de derde (van vier) voorrondes. Het zijn bespiegelingen waar Mark van Bommel totaal niet mee bezig is. ,,Wij willen gewoon winnen”, zo gaf hij vrijdag aan. ,,Feyenoord is een goede ploeg, die op verschillende manier druk kan zetten en in meerdere varianten kan spelen. Wij moeten onverstoorbaar blijven, of we nu met bloemen of bij wijze van spreken met eieren tegen de spelersbus worden ontvangen.”

Van Bommel werd van dat laatste eerder warm dan koud, gaf hij aan. ,,Hoe vijandelijker, hoe mooier”, zei hij. Of het zijn elftal gegeven is om het hoofd koel te houden in een van de grotere stadions van Nederland? ,,Wij hebben ook in de Champions League gespeeld. Uiteindelijk wordt dit gewoon een top drie-wedstrijd.”

Luuk de Jong