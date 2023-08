PSV kan Champions League-klus in eigen huis klaren na moeizame avond in Schotland

PSV bracht zichzelf dinsdagavond onnodig in de problemen tegen Rangers FC, maar wist de schade te beperken: het eerste duel in de play-offs van de Champions League eindigde in 2-2. Net als vorig seizoen. De ploeg van Peter Bosz kan het volgende week in eigen huis alsnog afmaken.

Wéér was hij goud waard met zijn hoofd. Luuk de Jong (32) bewees in Glasgow opnieuw waarom hij nooit afgeschreven moet worden. Met gebalde vuisten sprintte hij na zijn late gelijkmaker richting de meegereisde PSV-supporters op het immer sfeervolle Ibrox.

Favoriet

De opluchting was groot. Want hoe kon het dat PSV zichzelf zo in de nesten had gewerkt na een kleine 80 minuten? Óók bij trainer Bosz viel de opluchting van zijn gezicht af te lezen na de treffer van De Jong. De coach stelde vooraf nog dat PSV de favoriet zou zijn. ‘Ik vind dat wij betere spelers hebben én moeten winnen’, stelde Bosz.

En ja, PSV was ook beter, maar deed lange tijd weinig tot niets met het overwicht. Verder dan een paar losse flodders van Noa Lang - hij was weer fit - en Johan Bakayoko kwam PSV voor rust niet. En Rangers dan? Dat scoorde wél na gestuntel van Ibrahim Sangaré. Juist de man aan wie een prijskaartje van dik 37 miljoen euro (!) hangt bracht PSV op slag van rust in de problemen.

De Ivoriaan had te veel tijd nodig, verspeelde de bal én zag hoe Cyriel Dessers vervolgens Abdallah Sima vond: hij schoot knap raak. Een tik voor PSV, dat in 2019 voor het laatst Champions League speelde.In Eindhoven willen ze juist zo graag weer terugkeren in het miljardenbal.

Fout goed gemaakt

Zéker nadat Rangers de weg vorig seizoen al eens versperde. Sangaré maakte zijn fout zelf goed: na een uur liet Ismael Saibari de bal slim lopen en schoot de middenvelder koel raak: 1-1. Ook bij die treffer was de opluchting groot, maar dat duurde niet heel lang. Een klein kwartier na de goal van Sangaré maakte Rangers alweer 2-1: nadat Sergino Dest achterin weg was én André Ramalho te laat stapte, gaf wéér Dessers een assist op invaller Rabbi Matondo: 2-1.

Een doffe klap in de gezichten van alle PSV’ers, maar De Jong trok het al snel weer recht met een kopbal uit een corner. Daar bleef het ook bij, net als vorig seizoen: ook toen eindigde het in 2-2 en kon PSV het in eigen huis maken. Die kans krijgt de ploeg nu weer.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Het kraakt achterin Matondo had iets heel moois in gedachten, maar zijn volley suist over het doel van Benítez. Een punt lijkt het hoogst haalbare voor PSV. Er komen toch nog zes minuten extra tijd bij. Bijna Sam Lammers! Nou, dat was een verhaal geweest. Sam Lammers, net ingevallen, komt ineens vrij voor het doel van Benitez. De doelman keert de inzet en daarna blokt Ramalho het schot van Danilo. André Ramalho wordt vervangen door Jerdy Schouten Olivier Boscagli wordt vervangen door Isaac Babadi Gele kaart voor Yorbe Vertessen Zo wordt het nog een lekkere slotfase. Goed is het allemaal niet, maar vermakelijk des te meer. PSV lijkt nog voor de 2-3 te willen gaan. Todd Cantwell wordt vervangen door Sam Lammers Gele kaart voor John Souttar Noa Lang wordt vervangen door Yorbe Vertessen Sergiño Dest wordt vervangen door Shurandy Sambo José Cifuentes wordt vervangen door Kieran Dowell Cyriel Dessers wordt vervangen door Danilo 2-2 GOAL van Luuk de Jong! En wéér knokt PSV zich terug. Luuk de Jong kopt doeltreffend raak uit een corner. Specialiteit van het huis van de spits. VAR: GOAL is bevestigd 2-1 GOAL van Rabbi Matondo! Oh oh PSV. Ineens is Rangers er weer uit. Dessers legt de bal na een counter panklaar voor Matondo. Die schuift de bal achter Benítez Ismael Saibari wordt vervangen door Guus Til Ryan Jack wordt vervangen door John Lundstram Abdallah Sima wordt vervangen door Rabbi Matondo

