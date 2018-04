PSV kan een van de vroegste kampioenen ooit worden, maar moet wel langs Ajax

Op 8 april 1978 pakte het PSV van onder anderen Willy van der Kuijlen en de broers Van de Kerkhof al de titel in seizoen 1977-1978. Nooit eerder gebeurde dat zo vroeg. In 2006 was er op 9 april al een titel voor PSV. Nog nooit was de kampioen van de eredivisie al in maart bekend. Ajax werd nimmer zo vroeg kampioen in een seizoen, op 12 april op zijn vroegst. Dat gebeurde in 1998.