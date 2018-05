PSV kan enorm bedrag verdienen in Champions League, prijzengeld fors omhoog

NABESCHOUWING PSV dankzij Pereiro naar derde remise op rij in Den Haag

29 april PSV heeft ook het tweede duel na het kampioenschap niet in winst kunnen omzetten. In Den Haag kwam de ploeg van Phillip Cocu niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Vooral Gastón Pereiro viel bij PSV op in positief opzicht. Hij nam de ploeg aanvallend bij de hand en had met twee treffers een groot aandeel in de productie. De andere goal kwam van het hoofd van Hirving Lozano, die zichzelf daarbij blesseerde. Lozano moest na ongeveer twintig minuten van het veld.