PSV kan het pierenbadje deze zomer wel vergeten

Europa Lea­gue-winst Villarreal bezorgt PSV een beroerde avond

26 mei PSV heeft in aanloop naar het nieuwe seizoen een domper moeten incasseren. De ploeg van Roger Schmidt zat woensdagavond lang in spanning over de uitslag van de Europa League-finale. Doordat Villarreal in een saaie wedstrijd uiteindelijk van Manchester United won (na strafschoppen), baalt het Eindhovense kamp flink.