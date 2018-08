PSV kan in Zwolle naast Thomas niet beschikken over Romero

De 19-jarige Argentijnse spits is niet fit. De verwachting is niet dat hij lang afwezig is. ,,Dit kan iedereen overkomen", was een van de weinige dingen die Mark van Bommel inhoudelijk over zijn beletsel kon zeggen. Trainers van betaald voetbalclub mogen tegenwoordig vanwege nieuwe privacy-wetgeving veel minder delen met media over blessures en de aard van medische problemen.

Romero beleeft een uiterste moeizame aanloop in Eindhoven, waar hij na acht maanden nog niet in de buurt is van een basisplek bij PSV 1. Vorige week speelde hij voor het eerst negentig minuten mee bij Jong PSV in het duel met FC Eindhoven, maar oogde het nog wat onwennig. Bij vlagen is wel te zien dat Romero over kwaliteiten beschikt, maar hij kwam in de wedstrijd met de stadgenoot nog weinig in het stuk voor.

'Heel erg triest'