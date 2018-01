PSV kan lucratief bod op structureel onderschatte Locadia niet weigeren

Jürgen Locadia verzuchtte ruim een jaar geleden op trainingscomplex De Herdgang dat hij best een transfer had willen maken. Het was in de periode waarin hij geblesseerd moest toekijken en zijn ploeg zag worstelen voor de vijandelijke goal. Wat had hij graag op het veld gestaan en voor de Oost-tribune in het Philips Stadion een paar ballen binnen gerost.

Halte 4

Gastón Pereiro schoot als enige speler in een heel seizoen tien ballen binnen en Luuk de Jong kende een enorme vormcrisis. Bij PSV had 2016-2017 hét seizoen van Jürgen Locadia moeten worden, maar het liep bij halte 4 anders. Op het moment dat hij geblesseerd raakte (thuis tegen FC Groningen) ging het prompt mis met het team van Phillip Cocu. In een wedstrijd die PSV 999 van de 1000 keer had gewonnen, bleef het 0-0. PSV verloor Locadia en belandde in een doelpuntencrisis, die uitmondde in een voetbalcrisis. Pas na de winterstop kwam de ploeg weer terug op het in Eindhoven al 4 jaar vertrouwde gemiddelde van pakweg 2,5 punt per eredivisiewedstrijd, maar het was al te laat. Het seizoen was naar de vaantjes: PSV won geen prijs.

Beuk

Locadia keerde eind vorig seizoen terug bij PSV en verdrong dit seizoen veelvraat Luuk de Jong tijdelijk uit de basis. Hij is net als De Jong fysiek sterk en gooit de beuk er voorin altijd in. Locadia (24) is een koele spits met een uitstekend schot en scoort met links en rechts gemakkelijk. Op de vierkante meter mist hij de technische klasse van een absolute topaanvaller, maar hij had voor PSV de afgelopen jaren meer te bieden dan menigeen zag. Als hij samen met Luuk de Jong in een elftal stond, dan verliep de samenwerking doorgaans goed. De twee voelden elkaar goed aan, omdat Locadia gaten trok en De Jong niet als enige de centrale verdedigers bezig hoefde te houden. De Jong leefde, met Locadia aan de linkerkant in de ploeg, dit seizoen weer wat op bij PSV. Dat gold ook voor Locadia. Met negen goals was de in Drenthe opgegroeide spits belangrijk, maar hij raakte opnieuw geblesseerd.

Cruciaal

PSV miste hem opnieuw, maar heeft dit seizoen met Hirving Lozano en Marco van Ginkel nog twee spelers aan boord die gemakkelijk scoren. Locadia's bijdrage is belangrijk, maar niet zo cruciaal als vorig seizoen. Bovendien komt er bij PSV een pak jonge aanvallers aan, met zonder twijfel potentie voor het eerste elftal. Donyell Malen, Mauro Júnior, Albert Gudmundsson en Sam Lammers timmeren aan de weg. Allemaal spelers die voorin, hoewel Lammers wel een echte nummer 9 lijkt, op tal van posities uit de voeten kunnen. Bovendien heeft PSV nog Lozano, De Jong en Steven Bergwijn aan boord. Bergwijn voldoet in veel opzichten, maar moet zijn rendement zien op te krikken. Dat geldt ook voor De Jong, die dit seizoen wel een betere indruk maakt dan vorig jaar.

Verguisd

Locadia werd soms verguisd door het grote publiek. Dit seizoen kreeg hij de hoon van veel voetbalvolgers over zich heen nadat hij verklaarde waarom het bij PSV mis was gegaan in Osijek. Hij nam in een persverklaring de verantwoordelijkheid die bijna niemand wilde nemen. Locadia had alles gegeven, zo verklaarde hij. En toch had hij zich niet zo op kunnen laden voor het duel als bijvoorbeeld voor een wedstrijd tegen Bayern München. Een verklaring die het hele verhaal vertelde en waar PSV collectief achter had moeten gaan staan. Locadia zei het en werd er door iedereen op afgerekend. Hij besloot om er niet mee te zitten, omdat hij zichzelf in de spiegel kon aankijken. De jonge spits is binnen de selectie altijd een gewaardeerde collega geweest, die ook jonge spelers bij successen betrok. Hij rende na een goal bij Vitesse bijvoorbeeld naar Bergwijn, die op de bank was beland. "We doen het samen en vieren het samen", zo verklaarde Locadia. Zijn jeugdzonde uit de zomer van 2015, toen hij in een vlaag van verstandsverbijstering eenmaal niet kwam opdagen voor de training, was hem binnen en buiten de club allang vergeven.

MRI-scan

Afgelopen zomer trok Phillip Cocu de spits nog bijna letterlijk onder de MRI-scan vandaan. Wolverhampton Wanderers en Brighton vochten om de medisch gekeurde spits, maar Cocu hield de poot stijf. No deal, aldus de trainer. Nu heeft PSV een bod gekregen dat niet te weigeren valt. Locadia is pas eind februari inzetbaar, zo is de verwachting. Dat betekent dat hij nog 9 of 10 duels zou spelen. Met de miljoenen die de club nu krijgt, is nog net geen complete Champions League-campagne in te boeken. Maar heel ver zit het er niet vanaf. Met zestien miljoen euro, plus bonussen en waarschijnlijk een doorverkooppercentage zit er aardig wat in het vat voor PSV, dat Locadia voor nul euro op de balans had staan. Zelf wil hij ook graag de stap naar Engeland zetten, voor hem het beloofde voetballand.

Versterking