PSV kan met aanstaande corona-regels al tussen de 10.000 en 15.000 mensen ontvangen

Minister-president Mark Rutte schatte woensdag in dat na de versoepeling van de coronaregels misschien zo'n 12.000 mensen welkom zijn in De Kuip en de Johan Cruijff Arena. Wat geldt er voor het Philips Stadion? PSV hield het zelf bij een korte verklaring, waarin de club aangaf content te zijn met de nieuwe ontwikkelingen die wereldkundig zijn gemaakt. Cijfers over een mogelijk aantal toeschouwers zijn door de club niet genoemd, maar na een beetje rekenwerk wel op te tekenen.

Volgens de gisteren gemelde regels lijkt het erop dat zeker tussen de 10.000 en 15.000 mensen welkom zijn bij de eerste thuisduels van PSV van het seizoen, tenzij er een corona-terugslag is of de poorten toch nog volledig open kunnen over ruim twee maanden. In de 1,5 metersamenleving is plaats voor sowieso zesduizend mensen in het Philips Stadion, maar gezinsleden mogen bij elkaar zitten en kinderen tot 18 jaar mogen ook gewoon het onderkomen van PSV binnen. Zo kan het getal van zesduizend misschien wel verdubbeld worden en wellicht is er nog meer mogelijk. PSV zou ook nog kunnen overwegen om vlakbij het stadion een gelegenheid met schermen in te richten, waardoor nog een grote groep mensen een thuiswedstrijd in de nabijheid van de tribunes kunnen beleven.