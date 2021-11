PSV kan na lucratieve zomer enkele miljoenen schuld bij gemeente Eindhoven eerder aflossen

Ruud van Nistelrooy vindt gelijkspel van Jong PSV tegen TOP Oss niet goed genoeg: ‘We leiden op, maar het blijft onnodig’

Ruud van Nistelrooy had vrijdagavond gemengde gevoelens na het gelijkspel van Jong PSV tegen TOP Oss (2-2). De coach van de Eindhovense beloften vond het resultaat niet goed genoeg, omdat zijn team een voorsprong kort voor tijd uit handen gaf. ,,We hadden zelf de derde moeten maken en bij de tegengoals hebben we ons te makkelijk in de luren laten leggen.”

6 november