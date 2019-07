PSV kan nu vooruit, maar is zeker nog niet uitgewinkeld

Met de tijdelijke komst van de Spanjaard Toni Lato heeft de club deze week het grootste punt van zorg voor het snel startende seizoen weggenomen. Trainer Mark van Bommel moest tijdens het eerste oefenduel van het nieuwe voetbaljaar een beroep doen op twee Jong PSV'ers, om de positie van linksback in te vullen. Dat deden ze naar behoren, maar met Lato is er nu een speler met meer bagage aan boord. Daarmee is de club achterin zeker nog niet klaar, want er is meer werk aan de winkel.

Lyanco

PSV zoekt nog naar een reserve-linksback en een rechtspoot voor het centrum van de defensie. Met name bij die laatste vacature heeft PSV snode plannen. Het is geen geheim dat PSV hoopte om Lyanco Vojnovic met een spetterend bod te kopen van Torino, maar de Italianen waren niet bereid om hem weg te doen en gaven geen krimp. PSV lijkt sowieso het transferrecord te moeten breken om Lyanco in rood-wit te krijgen en op dit moment lijkt het er niet op dat PSV daartoe overgaat. De zaakwaarnemer van Lyanco, Frederico Moraes, gaf afgelopen week aan dat de interesse van PSV serieus was, maar niet actueel. Op de transfermarkt is niets zeker of te voorspellen, dus het is afwachten wat er gaat gebeuren en hoe PSV vaart. Het lijkt erop dat de club is doorgeschakeld en nog enig geduld moet hebben alvorens een alternatief gepresenteerd kan worden. Voor de vacature van tweede linksback kan PSV nog een keuze maken uit meerdere alternatieven. De Amerikaan Chris Gloster was in beeld als man voor de toekomst, maar als zijn huidige club Hannover 96 geen veer laat komt het wellicht pas volgend jaar tot een transfer.

Sainsbury, Luckassen

Ondertussen wordt de kans steeds groter dat Australiër Trent Sainsbury er in de eerste wedstrijd van het tweeluik met FC Basel (over 18 dagen) aan de aftrap staat, samen met Lato, Nick Viergever en Denzel Dumfries. Vorig seizoen bleek Sainsbury een acceptabele stand-in, iets wat trainer Mark van Bommel en zijn staf moed zou kunnen geven. Indien PSV een extra verdediger voor het centrum aantrekt, moet ook bekeken worden wat de rol van Derrick Luckassen nog wordt. Hij heeft afgelopen seizoen weinig gespeeld, na een jaar waarin hij bij PSV de concurrentiestrijd van Daniel Schwaab verloor. Bij nog een seizoen met weinig speelminuten heeft Luckassen noch PSV baat. Twee jaar geleden hadden alle drie Nederlandse topclubs nog belangstelling voor hem en het is de vraag of er bij de fysiek sterke Luckassen niet veel meer in zit dan er tot nu toe uit is gekomen.

Middenveld

Op het middenveld stroomt Ryan Thomas de komende weken in bij PSV en afgewacht moet worden hoe snel hij zich kan aanpassen. Datzelfde geldt voor Ibrahim Afellay, van wie Mark van Bommel afgelopen week zei dat het goed is dat hij nog enigszins in bescherming wordt genomen. De teruggekeerde routinier oogt gedreven en wil graag zijn rentree maken, maar PSV wil hem volledig wedstrijdfit hebben en vooral houden. Bart Ramselaar komt in de middelste linie ook het beste tot zijn recht, maar mocht afgelopen woensdag in het eerste oefenduel van dit seizoen twintig minuten invallen als rechtsback. Hij mag voor een redelijke prijs weg, als er een club komt waarmee hij een persoonlijk akkoord weet te bereiken. Gastón Pereiro mag ook een transfer maken en PSV hoopt nog op een fraaie transfersom.

Voorste linie

In de voorste linie zijn nog allerlei mutaties denkbaar, waarbij het vooral afwachten is wanneer er stevige biedingen op Hirving Lozano en/of Steven Bergwijn komen. Dat PSV het in Steven Berghuis ziet zitten als potentiële vervanger, is duidelijk. De prijzen die aan hem in media-berichten gekoppeld zijn (tot zelfs 20 miljoen euro) zijn voor PSV totaal onbespreekbaar. Net zo min als de koop van Sam Lammers door Sampdoria voor PSV geen optie was.

Stand van zaken selectie PSV 2019-2020:

Keepers PSV:

Zoet, Unnerstall, Ruiter, Koopmans (?), Van Osch (B), Van de Meulenhof (Jong PSV)

Verdedigers PSV:

Dumfries, Teze, Sainsbury, vacature (rcv), Luckassen (?), Viergever, Lato, vacature (lb)

Middenvelders PSV:

Gutiérrez, Rosario, Ihattaren, Hendrix, Sadílek, Thomas, Afellay, Pereiro (?), Ramselaar (?), Mauro Júnior (?), Lammers*

Aanvallers PSV:

Bergwijn (?), Lozano (?), Gakpo, Malen, Bruma, Piroe, Aboukhlal, Lammers*