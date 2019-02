PSV kan op bezoek bij FC Utrecht serieus gat slaan met concurrent Ajax

PSV stoomt Lozano en Bergwijn klaar

9 februari Steven Bergwijn en Hirving Lozano zijn waarschijnlijk gewoon inzetbaar in het duel van PSV met FC Utrecht. Ze maken in principe deel uit van de wedstrijdselectie, tenzij er zondag een afwijkende fysieke reactie is na hun trainingen van zaterdag. PSV bereidde zich voor op het duel met de Domstedelingen, dat zondag om 16.45 uur wordt gespeeld.