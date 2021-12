PSV kan op weg naar het keerpunt in de eredivisie goede zaken doen

Mvogo terug

Schmidt kan zondag op elke positie voldoende keuzes maken, maar verwacht wordt dat hij vlak voor de winterstop (ook aanstaande donderdag is er nog een duel, thuis tegen Go Ahead Eagles) geen hele schokkende zaken gaat veranderen. Zondag kiest de Duitse coach in de loop van de dag zijn opstelling. In het bekerduel van afgelopen week tegen Fortuna Sittard had de ploeg vrijwel het hele duel de controle, maar bleek scoren opnieuw geen eenvoudige opgave. Nu Ritsu Doan in vorm is, is het de vraag of Armindo Bruma blijft staan.

Mogelijke opstelling PSV:

Statistieken PSV op het keerpunt in de eredivisie en eindklassering:

PSV in seizoen 2021-2022: 17-?? - ?

PSV in seizoen 2020-2021: 17-38 - 2

PSV in seizoen 2019-2020: 17-31 - 4*

PSV in seizoen 2018-2019: 17-48 - 2

PSV in seizoen 2017-2018: 17-43 - 1

PSV in seizoen 2016-2017: 17-34 - 3

PSV in seizoen 2015-2016: 17-38 - 1

PSV in seizoen 2014-2015: 17-43 - 1

PSV in seizoen 2013-2014: 17-23 - 4

PSV in seizoen 2012-2013: 17-37 - 2

PSV in seizoen 2011-2012: 17-37 - 3

PSV in seizoen 2010-2011: 17-37 - 3

PSV in seizoen 2009-2010: 17-45 - 3

PSV in seizoen 2008-2009: 17-30 - 4

PSV in seizoen 2007-2008: 17-36 - 1

PSV in seizoen 2006-2007: 17-46 - 1

PSV in seizoen 2005-2006: 17-41 - 1

PSV in seizoen 2004-2005: 17-42 - 1

PSV in seizoen 2003-2004: 17-40 - 2

PSV In seizoen 2002-2003: 17-42 - 1

PSV in seizoen 2001-2002: 17-30 - 2

PSV in seizoen 2000-2001: 17-38 - 1

PSV in seizoen 1999-2000: 17-38 - 1