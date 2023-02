PSV kan opnieuw niet winnen in De Kuip en geeft het in de slotfase weg

Voetbalwe­reld leeft massaal mee met ernstig zieke PS­V-pers­chef Thijs Slegers, die mensen oproept om donor te worden

Het nieuws dat PSV-perschef Thijs Slegers (46) donderdag de wereld instuurde over zijn eigen gezondheid heeft in de voetbalwereld geleid tot een enorme stroom reacties. Slegers gaf in een bericht op sociale media aan dat hij ongeneeslijk ziek is en niet meer te behandelen is. Daarbij deed hij nadrukkelijk een oproep aan mensen om stamcel- of bloeddonor te worden.

2 februari