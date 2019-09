PSV kan opnieuw op zoek naar geluksmoment in Zwolle

In mei 2016 werd PSV er kampioen omdat de ploeg zelf won en Ajax punten liet liggen. Vier maanden later was er een simpele zege in het seizoen 2016-2017 (0-4). De jaren daarop waren er overwinningen die tot stand kwamen in de laatste seconden. Nicolas Isimat-Mirin (in 2017) en Luuk de Jong (2018) zorgden toen met een goal op het nippertje voor uitzinnige vreugde en drie punten voor PSV, dat de afgelopen 22 duels steeds scoorde tegen PEC. In seizoen 2014-2015 was er de laatste nederlaag voor PSV in Zwolle, waar PEC toen met 3-1 won.