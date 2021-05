PSV kan tegen sc Heerenveen punten en inzichten richting volgend seizoen oogsten

Schmidt is duidelijk over zijn toekomst bij PSV en ziet Ajax nu als maatstaf

30 april Roger Schmidt wil volgend seizoen gewoon bij PSV blijven, zei hij vrijdag in reactie op geruchten dat hij in beeld is bij Duitse clubs. ,,Hoe open moet ik daar nog over zijn?”, gaf de trainer met een lach aan. De 54-jarige coach werd de afgelopen weken onder meer gelinkt aan Eintracht Frankfurt en Hertha BSC.