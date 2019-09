PSV kan tegen Vitesse voor de 50ste keer op rij thuis ongeslagen blijven in de eredivisie

Richard Ledezma zet bij Jong PSV verdoofde Herdgang ineens in vuur en vlam

6:58 Wat een avond was het vrijdag voor Richard Ledezma. Het was in eerste instantie niet eens zeker of hij wel zou kunnen spelen tegen Jong AZ. De Amerikaans jeugdinternational moest donderdag nog de pijn verbijten, nadat hij de training van Jong PSV met enkelklachten beëindigde.