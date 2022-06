PSV kan weer een mogelijke tegenstander afstrepen voor eerste Champions League-horde in komende seizoen

Roger Schmidt laat zich na zijn afscheid bij PSV voor het eerst zien bij Benfica: ‘Ik wist snel dat dit een goede optie kon zijn’

Voormalig PSV-tainer Roger Schmidt landde dinsdag in Lissabon en sprak voor het eerst met verschillende media over zijn stap naar Benfica, waar hij komend seizoen hoofdcoach is. ,,Ik ben blij om hier te zijn en onderdeel van Benfica te zijn en in dit mooie land en deze mooi stad te werken”, vertelde de Duitse coach in Lissabon.

24 mei