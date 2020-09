PSV kan zich geen Europese misser permitteren en moet vrije val op UEFA-ranglijst zien te voorkomen

PSV heeft de ambitie om tussen 2020 en 2030 weer bij de top-32 van Europa te horen. Een manier om te meten of dat doel is bereikt, is het bekijken van de clubranglijst van de UEFA. Wat opvalt, is dat PSV de afgelopen vier seizoenen in de Europese toernooien maar weinig in de melk te brokkelen had. De club bereikte weliswaar drie keer een groepsfase, maar overwinteren in Europa zat er niet meer in. Zeker na het echec van vorig jaar (PSV faalde in de Europa League na een prima start) hebben de Eindhovenaren in de Europa League-cyclus van dit seizoen iets recht te zetten.

Plek 61

Worden de fraaie internationale resultaten van seizoen 2015-2016 weggelaten, dan staat PSV nu op een gedeelde plek 61 op de UEFA-ranglijst. Die positie delen de Eindhovenaren met Standard Luik, AC Milan en FCSB, vroeger Steaua Boekarest geheten. In de UEFA-ranglijst over tien jaar, die van belang is voor de uitkering van bonussen bij een Europees toernooi, is PSV nog de nummer 36 van Europa. Bij een vroege mispeer in dit seizoen zakt de Eindhovense club ook daarop snel weg. De UEFA-ranking over de afgelopen vijf jaar bepaalt in welke pot clubs komen bij de loting in Europese hoofdtoernooien. Hoe hoger de ranking van een club, hoe groter de kans dat sterke tegenstanders in een vroeg stadium nog worden ontlopen.

Niet alleen vanwege de Europese ranglijst kan PSV zich geen nieuwe flater in Europa permitteren. Na de coronacrisis rookt de schoorsteen ook in het Philips Stadion een stuk minder makkelijk dan voorheen. Plaatsing voor de Europa League-groepsfase levert sowieso zes a zeven miljoen euro op en voor PSV is dat na het verlies van inkomsten uit sponsoring en kaartverkoop een nauwelijks te missen bedrag. De club aast nog op minimaal één topversterking in de komende twee transferweken (de markt sluit op 6 oktober) en zal net iets meer comfort voelen op het moment dat NS Mura en komende week Alanyaspor of Rosenborg zijn geklopt.

Eerst moet PSV donderdag dus langs de Slovenen, die net als PSV sowieso 280.000 euro van de UEFA krijgen wegens het spelen van de derde voorronde in de Europa League.