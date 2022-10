PSV kan zich geen nieuwe zeperd permitteren en krijgt van eigen supporters volop steun in Zwitserland

PS­V-huur­ling Timo Baumgartl maakt succesvol­le rentree bij ‘Die Eisernen’ en is koploper in de Bundesliga

Voor verdediger Timo Baumgartl is het een prachtige zondag geworden. Hij keerde met een basisplek voor het eerst dit seizoen terug in het elftal van Union Berlin, dat dit seizoen enorm verrast in de Bundesliga. ‘Die Eisernen’ zijn na zeven duels koploper in de Bundesliga, de hoogste Duitse afdeling.

18 september