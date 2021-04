PSV kan zich geen strop permitteren tegen VVV en heeft beter doelsaldo als wapen in strijd met AZ

Europa League-winnaar bepaalt voorronde

PSV vecht voor plek twee, die als bekend recht geeft op deelname aan een Champions League-voorronde. Of dat de tweede of derde voorronde is, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de Europa League-winnaar: als Manchester United of Ajax de Europa League wint lijkt het de derde voorronde te worden. Anders begint het volgende seizoen voor de nummer twee waarschijnlijk op 20 juli, met de tweede voorronde. Eind mei is daarover pas zekerheid, als de Europa League-finale is gespeeld.