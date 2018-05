PSV kan zondag beste thuisseizoen ooit evenaren

PSV pakte uit de laatste 27 thuiswedstrijden in de eredivisie 79 punten. In totaal gingen in anderhalf jaar in het Philips Stadion dus maar twee punten verloren, tegen sc Heerenveen. Dat was ook nog eens na een domme actie van Hirving Lozano, waardoor PSV met tien man kwam te staan en een 2-0 voorsprong verspeelde.

De ploeg blijkt in Eindhoven al twintig maanden onverslaanbaar en weet, linksom of rechtsom, telkens de punten op het droge te trekken. Trainer Phillip Cocu kan klinkende cijfers overleggen, die bijvoorbeeld vergelijkbaar zijn met de uitslagen uit de periode dat PSV eind jaren tachtig de eredivisie overheerste.

PSV kan zondag opnieuw een clubrecord evenaren. Bij winst tegen FC Groningen pakt de ploeg van Phillip Cocu dit erediviseiseizoen 49 punten in eigen huis en dat lukte alleen in seizoen 1986-1987 een keer. In voetbaljaar 2014-2015 pakte PSV onder Cocu 48 punten in het Philips Stadion, via 16 overwinningen. Alleen van Ajax werd in dat seizoen in eigen huis in de eredivisie verloren.

Rekensom

Dit seizoen verspeelde Ajax acht punten in eigen huis (tegen FC Utrecht, Vitesse en ADO) en daarmee is de rekensom snel gemaakt. De huidige, niet meer te overbruggen, achterstand van de Amsterdammers is onder meer door die zeperds te verklaren.