PSV kan zorgeloos begroting opmaken als Liverpool zondag thuis gelijkspeelt

PSV kan de begroting voor seizoen 2018-2019 tamelijk zorgeloos opmaken als Liverpool zondag in eigen huis gelijkspeelt tegen het al uitgevoetbalde Brighton & Hove Albion. PSV heeft in dat geval de zekerheid dat het minimaal tot de winterstop Europees actief is.

En passant is de ploeg bij dit scenario dan ook zeker van pakweg 13 tot 15 miljoen euro aan Europese inkomsten (inclusief recettes). De zorgen die PSV vorig jaar had door het missen van een Europees hoofdtoernooi, zijn er bij zo'n ontknoping in Engeland dus niet.

Liverpool, het team van Georginio Wijnaldum, is zondag bij een remise tegen Brighton al verzekerd van de vierde plek in de Premier League. Dat komt omdat Chelsea woensdagavond thuis twee punten verspeelde tegen het laaggeklasseerde Huddersfield (1-1). Met een vierde plek plaatst Liverpool zich via de competitie in Engeland al voor de groepsfase van de Champions League voor volgend seizoen. PSV heeft daar baat bij omdat Liverpool de Champions League-finale speelt. De andere finalist (Real Madrid) is via de Spaanse competitie al verzekerd van een plek in de groepsfase voor volgend seizoen.

Automatisch

Als Liverpool vierde wordt in de Premier League maakt het voor PSV niet meer uit wie de Champions League wint en stroomt PSV volgend seizoen automatisch op 21 of 22 augustus in de laatste voorronde (play off) van het toernooi om de Champions League in. Het is de zogenoemde kampioenenroute, waarin PSV de titelhouders kan treffen van landen die niet in de top-12 van de UEFA-landenranking staan. Wint PSV die play off, dan speelt het in de lucratieve groepsfase van de Champions League. Goed voor pakweg 30 tot 35 miljoen euro aan Europese inkomsten. Een deel daarvan gaat overigens wel naar de spelers, in de vorm van premies.

Alleen als Liverpool zondag alsnog vijfde wordt in de Premier League, moet PSV naar de derde voorronde in de Champions League en is er nog geen zekerheid dat PSV komend seizoen tot de winterstop Europees voetbal speelt. Bij eventueel verlies in zo'n derde voorronde, volgt namelijk een play off voor de Europa League-groepsfase.