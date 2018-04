PSV-keeper Koopmans beraadt zich nog op de toekomst: 'Verhuur kan optie zijn'

De goalie was in Sittard lange tijd een plaag voor Fortuna, dat tot na rust moest wachten op de bevrijdende treffer in de strijd om een plek in de eredivisie. Het bleek de enige goal in het duel. Alleen bij een inzet van Finn Stokkers moest Koopmans capituleren. Hij lijkt opnieuw sterker teruggekeerd na een periode van blessureleed.

Na afloop van het duel in Sittard sprak de doelman kort over zijn toekomstplannen. Waar hij komend seizoen onder de lat staat, is nog niet duidelijk. Zijn contract bij PSV loopt nog tot midden 2019. Verhuur in het komende seizoen is mogelijk een optie. ,,Maar het hangt er ook van af wat PSV wil", zegt Koopmans. ,,We kijken wat het beste is. De definitieve beslissing moet nog genomen worden."