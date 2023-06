PSV kent alle data voor een nieuw jaar eredivisie en speelt vooral op zaterdag: dit is het complete overzicht

De duels met Feyenoord liggen voor PSV in het middenstuk van de competitie: in speelronde veertien gaat PSV eerst naar Rotterdam (op 3 december). Tien duels later is de thuiswedstrijd van PSV tegen de Rotterdammers, waarschijnlijk op zondag 3 maart 2024. In totaal 15 van de 22 duels die nu bekend

Eerste duel

PSV neemt het in de eerste wedstrijd van komend eredivisieseizoen op tegen FC Utrecht en werkt vervolgens in het eerste wedstrijdblok duels met Vitesse (uit), Go Ahead Eagles (thuis) en RKC (uit) af. Voor 12 augustus komt PSV al twee keer in een officiële wedstrijd in actie: 4 augustus wordt tegen Feyenoord de strijd om de Johan Cruijff Schaal afgewerkt en op 8 of 9 augustus is het eerste duel in de derde voorrondes van de Champions League.