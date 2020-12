PSV kent de vijftien potentiële tegenstanders bij de Europa League-loting, Benfica grootste naam

Peesjevee Podcast: ‘Mohamed Ihattaren moet rust om zich heen creëren, bijtekenen bij PSV kan helpen’

1 december Voor Mohamed Ihattaren is het belangrijk dat hij de komende periode rust om zich heen weet te creëren, om weer topprestaties te kunnen leveren. Een cruciale rol is weggelegd voor zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. Dat zegt PSV-watcher Rik Elfrink van het ED in de de eerste aflevering in een nieuwe opzet van de zogeheten ‘Peesjevee Podcast’, waarin hij samen met journalist Guus Peters zijn kijk op PSV geeft.