PSV kent geen twijfels richting herstart competitie: “Soms moet je in bijzondere omstandigheden je verlies pakken”

PSV als koploper de winterstop in na eenvoudige zege op Go Ahead Eagles

PSV heeft donderdagavond zonder al te veel problemen Go Ahead Eagles verslagen: 2-0. Daardoor klimt PSV weer over Ajax heen én gaat de ploeg van Roger Schmidt als koploper de winterstop in. Een tegenvaller was de blessure van André Ramalho.

23 december