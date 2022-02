PSV kent na late reis opnieuw veel afwezigen tegen Sparta, reserves moeten hun rol zien te pakken

SELECTIEPSV reisde vrijdag pas in de middag terug naar Nederland, waar coach Roger Schmidt meteen begon met de voorbereiding op het duel met Sparta van zondagmiddag. Cody Gakpo is daar opnieuw een van de belangrijkste afwezigen.

Schmidt vindt het onverstandig om zijn aanvaller op het Rotterdamse kunstgras al in actie te laten komen terwijl hij nog te kampen heeft met enkelklachten. Daarnaast is ook aanvoerder Marco van Ginkel niet beschikbaar. Hij reisde afgelopen week niet mee met de ploeg naar Israël, omdat zijn testwaarden na een coronabesmetting nog twijfelachtig waren. Door de knieklachten van de afgelopen jaren komt Van Ginkel liever niet op kunstgras uit. PSV heeft in de huidige Britse weken dus opnieuw geen fitte selectie, omdat ook André Ramalho, Armando Obispo (hersenschudding), Maxi Romero en Ryan Thomas nog ontbreken. Rechtsback Phillipp Mwene is een twijfelgeval en lijkt ook niet mee te kunnen doen.

Ergernis

Gakpo is de belangrijkste aanvallende troef van PSV en anderen moeten die rol even overnemen. De Eindhovenaar had vorig jaar al twee keer last van enkelklachten, die destijds tijdens dezelfde wedstrijd op Spangen opspeelden. In dat duel was er bij Schmidt veel ergernis om het optreden van scheidsrechter Bas Nijhuis, die Gakpo in zijn ogen te weinig in bescherming nam.

De Jong PSV'ers die afgelopen week al meegingen naar Israël blijven in principe allemaal bij de selectie. Vrijdagavond miste het beloftenelftal hen bij NAC. Zeker Johan Bakayoko was eerder dit kalenderjaar in uitstekende vorm en is bij PSV 1 nog maar een kwartier in actie gekomen. Dennis Vos en Jenson Seelt wachten nog op hun officiële debuut, iets waar Ismael Saibari vorig seizoen al van mocht genieten.

Vermoedelijke opstelling:

Drommel - Mauro Teze Boscagli Max - Sangaré Gutiérrez - Madueke Veerman Bruma - Vinícius