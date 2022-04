PSV kent opnieuw zorgen in de laatste lijn en moet misschien improviseren met jonge talenten

Schmidt ziet voor PSV geen ‘boost’ in gewonnen bekerfina­le en ziet blessure­lijst weer groter worden

Trainer Roger Schmidt van PSV denkt niet dat de gewonnen bekerfinale tegen Ajax zaterdagavond zorgt voor een ‘boost’ in de competitiewedstrijd tegen Cambuur. ,,Het is heel goed voor het gevoel en voor de club, natuurlijk, maar wij winnen geen wedstrijden met een boost. Tegen Cambuur moeten we keihard werken om de punten binnen te halen. Dit is een ploeg die heel gemotiveerd is, al bijna verzekerd is van handhaving en goed voetbal kan spelen.”

22 april