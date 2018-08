PSV kijkt eind deze maand nog of verhuur van spelers nodig is

PSV winnaar van het openings­week­end in de eredivisie na remise Ajax en verlies Feyenoord

12 augustus PSV is de winnaar van het openingsweekeinde in de eredivisie geworden. De ploeg won zelf in het Philips Stadion met 4-0 tegen FC Utrecht. Daarbij zag PSV de concurrenten Ajax (thuis een 1-1 gelijkspel tegen Heracles) en Feyenoord (2-0 verlies bij De Graafschap) punten morsen.