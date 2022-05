PSV kijkt met voorzichtige belangstelling naar Van Ewijk

ANALYSE PSV blijft achter de schermen boos, relatie met KNVB en ‘verstopper’ Gözübüyük bekoeld

PSV blijft achter de schermen woedend over de gang van zaken van afgelopen weekend in de Kuip. De vrees in Eindhoven is dat het een typisch glas-plas-was-verhaal wordt. ,,Een spannende titelstrijd is in de kiem gesmoord.”

9 mei