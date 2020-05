PSV kijkt reikhalzend uit naar Schmidt, die begint tijdens de grootste crisis ooit in het betaald voetbal

VVCS stemt niet zonder slag of stoot in met salariskor­tin­gen: ‘Stel dat clubs daarna snel weer spelers kopen?’

30 april Het overleg over salariskortingen in het betaald voetbal tussen vakbond VVCS, ProProf en Federatie van Betaald Voetbal Organisaties FBO heeft nog geen concrete richtlijn opgeleverd. Wel is VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko tevreden over de manier waarop er is vergaderd. ,,We hebben onze standpunten uitgewisseld en op een constructieve manier aan tafel gezeten.”