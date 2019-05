PSV Klankbord verbindt leiding en supporters

In goede en slechte tijden zijn supporters het kloppende hart van elke voetbalclub en dat is bij PSV uiteraard niet anders. Velen hebben zich verenigd in een groepering of vereniging en ook daarin beleven ze het wel en wee rond de club allemaal op hun eigen manier. Tussen en tijdens momenten van euforie en treurnis proberen de supportersclubs hun rol te pakken.

Bij PSV is er naast de supportersgroeperingen nóg een belangrijk orgaan dat een verbinding kan zijn tussen individuele supporters en de leiding van de club: PSV Klankbord. Wie ideeën heeft om bijvoorbeeld de sfeer of procedures in het stadion te verbeteren, regels bij uitwedstrijden te vereenvoudigen of wat dan ook, kan zich op een laagdrempelige manier tot het orgaan melden. ,,We willen dat laatste heel graag uitstralen”, zegt Jos Pohlmann, een van de veertien leden van ‘Klankbord’. ,,Iedereen die denkt dat dingen anders of beter kunnen en een idee wil aandragen, is van harte welkom om dat via ons platform te doen”, zegt hij.

Afstand

Met de vaststelling dat de afstand tussen supporters en club te groot geworden was, ging een kleine groep PSV-supporters (waaronder Pohlmann) bijna tien jaar geleden om tafel. Uit dat samenzijn is het huidige PSV Klankbord ontsproten. Bijzonder is dat alle grote supportersgroepen (waaronder bijvoorbeeld Supportersvereniging PSV, PSV Fans United, de businessclub van PSV en Lighttown Madness) er inmiddels in zijn vertegenwoordigd, net als bijvoorbeeld de supporterscoördinatoren van PSV. De manier van samenwerken past heel goed bij de ‘Brainport-regio’, constateren de vertegenwoordigers. Het Klankbord is een informeel platform, waarbij supporters ideeën kunnen indienen en kunnen aansluiten als zij voor een grotere groep spreken. Pohlmann heeft er zelf nog genoeg: “Als je vanuit de stad naar het Philips Stadion loopt, mag meer duidelijk zijn dat het PSV-gebied is.”

Mijlpaal

Een belangrijke mijlpaal werd twee jaar geleden bereikt, toen de directie van PSV het supporterscollectief erkende als gesprekspartner. De leiding of vertegenwoordigers van de club die voor een bepaald onderwerp verantwoordelijk zijn, luisteren naar de op- of aanmerkingen die via het onafhankelijke Klankbord vanuit supporters komen. Daarbij gaat het niet direct om het selectiebeleid, maar om andere supporterszaken. ,,Een belangrijk item dat momenteel in volle gang is, is de doorstroming naar en vanuit de sfeervakken in het Philips Stadion”, zegt Lily van Poucke. ,,Een aantal mensen wil best vanuit Oost naar een ander deel van de tribune en er zijn ook veel jongeren die willen instromen op de Oost-tribune.” Via het Klankbord is een procedure op gang gekomen die ertoe leidt dat dit soepeler en beter verloopt dan voorheen. ,,Als we met dat soort dingen de sfeer kunnen verbeteren, helpt het misschien ons team. Ook al is het minder dan een procentje, alles kan helpen”, zegt voorzitter Harm-Jan van Asperdt van het Klankbord.

Resultaten

In het verleden zijn mede via het orgaan ook mooie resultaten bereikt, bijvoorbeeld bij de gang van zaken voor PSV-supporters bij uitwedstrijden. Mede daardoor heeft PSV dit seizoen een honderd procent score bereikt bij de bezetting van uitvakken in de stadions buiten het Philips Stadion. ,,Een belangrijke doorbraak is ook het opstellen van een procedure voor de gedragscommissie van PSV”, zegt Van Poucke. ,,Hierdoor weten supporters die te maken hebben gekregen met een stadionverbod veel sneller waar ze aan toe zijn en worden ze niet bij voorbaat al gestraft. Dat laatste is in het verleden weleens gebeurd en het is ontzettend zuur als je onterecht een thuiswedstrijd moet missen.”

Zelfs de business-club van PSV doet mee in het Klankbord-overleg. ,,Het kan over van alles gaan”, zegt Berry de Vries. ,,We zijn van en voor de supporters, die bijvoorbeeld ideeën hebben over het aanpakken van wachtrijen in ons eigen stadion tot suggesties over uitwedstrijden. Als je de koppen bij elkaar steekt en constructief kunt overleggen, kom je tot mooie dingen. Dat we met de directie aan tafel kunnen, verkleint de kloof tussen de supporter en top van de club.”