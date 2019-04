PSV kleurt Mexicaanse samenwerking verder in

Ook het opzetten van een dependance in het stadion van deze club is een serieuze optie. Van Haastert krijgt vrijdag onder meer een rondleiding in het stadion. Of Guadalagara ook in beeld voor een trainingskamp. ,,Dat is aan de technische staf maar ik sluit het zeker niet uit”, aldus Van Haastert. Dat PSV er alles aan doet om in te spelen op het Mexicaanse bedrijfsleven en de fans, bleek gisteren in een hippe rooftopbar in hartje Guadalajara.



Daar keek een afvaardiging van PSV samen met ruim honderd genodigden naar de wedstrijd tegen Willem II. Als ambassadeur was ook oud-PSV‘er Carlos Salcido te gast. De voetballer van zijn huidige club CD Tiburones Rojos de Veracruz draagt de Eindhovenaren nog altijd een warm hart toe.



Zijn komst trok veel Mexicaanse media naar het PSV-evenement. Later bracht Salcido ook nog een bezoek aan de stand van Brainport en PSV op de Mexicaanse talentenbeurs Talent Land, waar de hightechindustrie van Zuidoost-Brabant onder de aandacht werd gebracht. Salcido poseerde samen met Gerald Vanenburg, die met PSV de Europacup 1 pakte in 1988.