PSV klungelt en bungelt, maar maakt de last van een spectaculair foutenfestival op het nippertje nog draaglijk

ANALYSE PSV heeft het ticket voor De Kuip beet, met dank aan een vechtlusti­ge back en een extra wapen aan de bal

Na tien jaar zonder winst in de KNVB-beker mag PSV in april weer proberen de ‘Dennenappel’ aan de prijzenkast toe te voegen. Daarmee zou een vurige wens van vertrekkend trainer Roger Schmidt in vervulling gaan. Maar ook van vele duizenden PSV-supporters, want het toernooi gaat nu ook bij hen weer leven. Jarenlang moesten ze wachten op het ‘andere tochtje’ naar De Kuip, dat ze in het vorige decennium met meer dan honderd bussen en ook een boot aflegden.

3 maart