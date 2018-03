PSV koestert de ervaring van Luc van Agt

Met de toegenomen belangen in het betaald voetbal is het belang van wetenschappelijke kennis van de begeleidende functionarissen bij de clubs recht evenredig toegenomen. Als iemand over alle technische, fysieke en multimediale ontwikkelingen kan verhalen, is het Luc van Agt (62). Ruim drie decennia maakt hij al deel uit van de ondersteunende staf bij PSV. Het grote publiek ziet hem alleen soms in actie bij fysieke trainingen, maar achter de schermen is hij bij PSV een van de meest ervaren krachten.

Prestatiemanager

De club maakte maandag bekend dat Van Agt ook de komende twee jaar aan PSV verbonden blijft. De geboren Eindhovenaar is prestatiemanager, wat neerkomt op een koersbepalende rol tussen de medische, fysieke en innovatieve experts die bij PSV in dienst zijn. Van Agt kan de kennis van die werelden met elkaar verbinden en van daaruit adviezen naar de technische staf geven, bijvoorbeeld over trainingsschema's. ,,Ik probeer alle informatie die we hebben te vertalen naar richtlijnen voor de trainingen. Bij mijn functie hoort ook dat de werkwijze bij het eerste elftal door de club heen wordt verankerd. Denk bijvoorbeeld aan de krachtoefeningen bij de A-selectie. We streven ernaar dat deze bij de jeugdopleiding met dezelfde apparatuur plaatsvinden, om maar iets te noemen."