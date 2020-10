PSV komt bij na tumultueuze transferslotdag: onder Schmidt gelden nieuwe wetten

Salarisplafond

Als één ding duidelijk is, is dat PSV een totaal andere koers is gaan varen met de komst van trainer Roger Schmidt. Er gelden nieuwe wetten, het woord onhaalbaar erodeert en het geld rolt. Salarisplafond? Als je in het topvoetbal in de vaart der volkeren mee wilt, is een salaris van 1 miljoen euro per jaar tegenwoordig geen indrukwekkende optie meer. Voor Götze is PSV ongetwijfeld ver buiten de normale grenzen gegaan, wat negen jaar geleden ook een duidelijk voorbehoud bij dit stukje zelfregulering was. Voor sommige voetballers konden uitzonderingen gelden, gaf PSV toen aan.