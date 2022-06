PSV komt met een daverende verrassing en legt Xavi Simons tot 2027 vast

HUURTRANSFERS Waarom PSV brood ziet in het huren van talentvol­le tieners: Savinho en Simons naderen stap naar Eindhoven

Spreek in een Eindhovens café vol voetballiefhebbers het woord ‘huur’ uit en de kans op een aantal verbale explosies is groot. Het mondige deel van de PSV-achterban vraagt zich momenteel af of de club er wel goed aan doet om meerdere spelers op tijdelijke basis vast te leggen. Belangrijk bij het voeren van die discussie is dat huur anno 2022 niet meer sec het voor een jaar inlijven en daarna weer terugsturen van een speler is.

26 juni