PSV komt met eerste geluiden over blessures van ‘Guti’ en Gakpo

Na de met 3-1 gewonnen wedstrijd was er goed nieuws voor ‘Guti’ en PSV, die een snee in zijn dijbeen had maar verder geen grote blessure lijkt te hebben opgelopen. Gutiérrez zat goed in de wedstrijd en won veel duels. Voor PSV is hij sinds oktober belangrijk geworden, naast Ibrahim Sangaré op het middenveld.

Daarnaast was Cody Gakpo met klachten vervangen, in de rust van de wedstrijd. Hij had aan een duel enkelklachten overgehouden en zat er niet lekker meer in. Hoe het met hem is? ,,We moeten dit de komende dagen bekijken”, zei trainer Roger Schmidt erover. ,,Na een tackle verdraaide hij zijn enkel en daar had hij tijdens de wedstrijd al wat last van.”